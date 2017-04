Teatro alla Scala: pioggia di fischi per il regista e il direttore di Anna Bolena di Donizetti

Fischiati regista e direttore, applausi convinti solo per i due protagonisti e per il Coro, al termine di 'Anna Bolena' di Gaetano Donizetti presentata alla Scala, in una produzione del 2014 dell'Opera National de Bordeaux.

Il pubblico ha bocciato lo spettacolo firmato da Marie-Louise Bischofberger con le scene di Eric Wonder e i costumi di Kaspar Glarner.

Uno spettacolo che poggia su una scena fissa, con un grande squarcio dalla forma di un quadrato appoggiato su uno dei vertici. Scena completata da pannelli che via via occupano spazi differenti per creare gli ambienti: a volte le stanze della regina, altre volte la brughiera dove Enrico VIII e la sua corte si avviano a una partita di caccia; infine anche il patibolo dove muore Anna Bolena.

I dissensi al maestro romeno Ion Marin erano stati preannunciati da un paio di 'no' gridati al suo rientro nella buca dell'orchestra prima del secondo atto. Al calar del sipario applauditi i comprimari, applausi per il coro scaligero, diretto da Bruno Casoni.