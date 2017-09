Fitness forever in concerto al circolo Ohibò

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione dell'uscita del nuovo album l'ensemble partenopeo, costituito da ben otto elementi, arriva a Milano per presentare "Tonight" il nuovo album pubblicato dalla spagnola Elefant Records. Italo disco, soul-funk anni 70 e richiami a Steely Dan quanto alla dance italiana di fine 70 come le Streghe o Eva Eva Eva. Donna Summer, Tavares, MFSB, Chic rappresentano la vena disco-soul; Numer One Ensable, Kanoinvece hanno ispirato Carlos per il versante space-disco. Ma è da Stereolab, Justice, The Go! Team e Metronomy che la band attinge quel caratteristico tocco indie-disco. Quindi, se non è chiaro, stiamo affermando che in “Tonight” il filo conduttore musicale è la DISCO MUSIC, qualcuno se vuole può scomodare la famosa etichetta italo-disco. “Tonight” è un percorso musicale che porta la band di Carlos verso il dancefloor. L'album vanta la partecipazione di alcuni artisti francesi come Anna Jean dei Juniore, Juliette David e Joackim Polack dei Pearl & The Oysters e Vincent Mougel dei KIDSAREDEAD che presta la sua voce proprio alla title track “Tonight”. Mentre per il secondo singolo “Canadian Ranger” a cantare è Nicoletta Battelli (voce femminile della band già a lavoro con gli EVAN) Infine una chicca: Paulita Demaíz dei Papa Topo torna a cantare e lo fa esclusivamente per i FF.