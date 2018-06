"Flash Gordon vs Canta Tu": il 26 giugno a Base

Flash Gordon vs Canta Tu, la serata a cura di Atomic & Friends, arriva a Base, in via Bergognone 34, martedì 26 giugno, dalle 21:30 all'1.

In programma una miscela di cultura pop, tra documentari musicali, dj set, un karaoke indie, presentazioni di libri e un'esibizione dal vivo a sorpresa, a cura della crew di Atomic. L'evento, a ingresso gratuito, si svolge dall'ora dell'aperitivo fino a tarda notte.