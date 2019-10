Milano, flash mob in piazza Duomo: donne e uomini nudi "contro le discriminazioni"

Tutti nudi. Per accettarsi e dire no alle discriminazioni.

Sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 14, in piazza del Duomo a Milano si terrà il flash mob "body positive", la manifestazione organizzata dalla modella curvy Laura Brioschi "con lo scopo - spiega lei stessa - di unire uomini e donne di diversa forma fisica, età, etnia, orientamento sessuale ed eventuali deficit per trasmettere positività ed accettazione verso se stessi".

I modelli d'eccezione si ritroveranno proprio davanti alla Cattedralle e lì improvviseranno la loro personalissima e speciale sfilata di moda.

"Hai mai provato il senso di libertà? Io l’ho trovato nella 'bodypositivecatwalk' e sabato sarà di nuovo così - ha scritto la Brioschi su Instagram -. Un grande atto di amore e di coraggio da parte di tutti quelli che parteciperanno. Troppo spesso ci si ammala o ci si rovina la vita per discriminazioni, bullismo, cattiveria insomma. Il Flash Mob consiste nello spogliarsi e fare una sorta di sfilata. Mettersi lì a 'nudo' è un atto di coraggio enorme che vi rende eroici ai miei occhi".

"Oltre che avere il coraggio di stare svestiti con quelle che per noi sono le nostre più grandi criticità, le nostre paure, le cose che ci hanno sempre fatto sentire sbagliati, ci spogliamo dalle paure del giudizio e ancora più eroicamente cerchiamo di non inciampare noi stessi a giudicare il nostro vicino, che sarà 'a nudo' come noi - ha spiegato l'organizzatrice -. Perché è facile parlare di 'bodypositive' e 'accettazione', ma molto meno facile applicarla, riuscire a togliere il senso di competizione, riuscire non guardare male".

"Vi assicuro - ha concluso - che sabato sarà qualcosa di grandioso per chiunque parteciperà o vedrà. Sarà una scossa di energia, sarà qualcosa di mai provato prima".