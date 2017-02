Il 1° aprile flashmob: invasione dei pirati alle palme di piazza Duomo

Sabato 1° aprile nei pressi delle palme installate di recente in piazza Duomo si terrà un flashmob tematico sui pirati.

L'evento, a cura del gruppo Facebook Nerd - Incontri Nerd & Geek, ha come obiettivo quello di dimenticare le polemiche sull'introduzione di questi alberi, considerandoli invece un punto di ritrovo dove, come affermano gli organizzatori, "stare insieme in allegria".

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi in piazza Duomo vicino alle palme con il giusto dress code; per chi lo desidera sarà possibile anche portare strumenti musicali per suonare in compagnia "canzoni piratesche" giocando uno spensierato pesce d'Aprile a passanti e turisti.