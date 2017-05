Martedì 23 maggio 2017 - alle ore 21 presso il Chiostro del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi a Milano (Via Piermarini snc. - zona Arco della Pace) si terrà il Concerto "Flauto e Arpa all'Opera" con Lello Narcisi al flauto e Davide Burani all'arpa (nella foto). Il Concerto è organizzato dalla Chiesa del Corpus Domini. In programma le fantasie operistiche dalle opere più famose (Traviata e Rigoletto di Giuseppe Verdi, Carmen di George Bizet, Tancredi di Gioacchino Rossini, etc.). I due protagonisti sono musicisti in carriera sulla scena italiana ed estera: LELLO NARCISI (flauto) si è diplomato con il massimo dei voti in Italia e in Svizzera, presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli e il Conservatorio della Svizzera Italiana (master di pedagogia, di perfezionamento e di solista), deve la sua formazione in particolare ai Maestri: A. Ragno, M. Ancillotti ed A. Oliva. Sin da giovane ha iniziato a dedicarsi con passione all'insegnamento del flauto e della musica da camera, affiancando all'attività didattica una regolare attività concertistica in Italia e all'estero come camerista e solista. In tale ambito, ha collaborato con molte prime parti di alcune tra le più importanti orchestre al mondo (Berliner Philharmoniker, La Scala, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Royal Concertgebow ecc.) Nel 2011 ha vinto il concorso come docente di flauto nella sezione pre-professionale del Conservatorio della Svizzera Italiana e dal 2015 è assistente del M° Andrea Oliva presso la Scuola Universitaria di Musica. DAVIDE BURANI (arpa) è diplomato in pianoforte e in arpa, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma. Si è esibito in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all'estero: Accademia Filarmonica di Bologna, Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro di Venezia, Sala Puccini del Conservatorio "Verdi" di Milano (in occasione del Festival MI-TO), KKL di Lucerna, Cadogan Hall di Londra, Teatro dell'Opera di Praga, Centro Internazionale delle Arti di Pechino, Tokyo Opera City, Symphony Hall di Osaka, Palau de la Musica di Valencia, Teatro de la Maestranza di Siviglia, etc.Dal 2014 collabora con il Maestro Leo Nucci accompagnandolo nelle sue tournées internazionali assieme al gruppo cameristico Italian Opera Chamber Ensemble. Dal 2009 è docente di arpa presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri" di Reggio Emilia. L'ingresso è libero.

