Flavio Giurato live a campo teatrale (Milano) sabato 18 febbraio

Si terrà sabato 18 febbraio il quarto appuntamento con la Rassegna "Campo Live", la programmazione di musica live organizzata da Campo Teatrale dedicata alla musica indipendente italiana. Sarà FLAVIO GIURATO, uno dei più grandi cantautori italiani viventi, il protagonista del quarto appuntamento di Campo Live. Artista di culto per addetti ai lavori e appassionati, autore di tre album meravigliosi tra il 1978 e il 1984 ("Per futili motivi", "Il Tuffatore" e "Marco Polo"), a distanza di 12 anni dal suo ultimo lavoro, "Il manuale del cantautore", è tornato con un nuovo disco, "La scomparsa di Majorana", un capolavoro, definito da Christian Zingales della rivista Blow Up "un disco che in futuro sarà adorato come un monolite sacro". Sabato 18 febbraio 2017 CAMPO LIVE - Via Cambiasi, 10 Milano (MM2 Udine) INGRESSO € 10 Link utili: Facebook Flavio Giurato: www.facebook.com/flaviogiuratoofficialpage Sito web Flavio Giurato: www.flaviogiurato.it Evento Facebook: www.facebook.com/events/113257849171870/ Facebook Campo Teatrale: www.facebook.com/CampoTeatrale Facebook Campo Live: www.facebook.com/campoliveconcerti