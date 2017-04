"Flora et Decora": dal 21 al 23 aprile a Sant'Ambrogio

Dal 21 al 23 aprile presso la Basilica di Sant'Ambrogio si terrà la quinta edizione primaverile di Flora et Decora, la manifestazione di piante, fiori, arredamento e decorazioni per giardini e terrazzi.

La mostra mercato sarà divisa in due diverse aree tematiche: la prima, Flora, dedicata alla vendita e promozione di fiori e piante provenienti solo da coltivatori diretti; la seconda, Decora, pensata per accogliere attrezzature e arredi da giardino in legno e ferro battuto, ceramiche, abbigliamento in tessuti naturali, bigiotteria, accessoristica, borse e profumi. Per il programma completo: www.floraetdecora.it/prossima-edizione.