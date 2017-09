"Floralia": il mercato dei fiori di piazza San Marco torna il 23 e 24 settembre

Sabato 23 e domenica 24 settembre piazza San Marco torna a riempirsi di fiori e piante con la nuova edizione di Floralia.

Il mercatino dei fiori, quest'anno in versione ingrandita, vedrà partecipare vivai provenienti da tutt'Italia. In esposizione, oltre ad agrumi, fiori coloratissimi e arbusti, anche artigianato, sedie per il giardino, gioielli, oggetti di design per la casa, abiti per bambini, ceramiche e tanti libri.

Per questa edizione Floralia propone anche concerti all'interno della Chiesa di San Marco, a cura degli allievi del Conservatorio di Milano.