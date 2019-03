A Milano torna "Floralia", il mercatino di primavera: il 30 e 31 marzo in piazza San Marco

Sabato 30 e domenica 31 marzo in piazza San Marco, nel cuore di Brera, torna Floralia, importante appuntamento per gli amanti della natura e per chi ha il pollice verde.

Il mercatino di Floralia

Il mercatino di "Floralia", come da tradizione, darà il benvenuto alla primavera con una grande esposizione di piante e di fiori provenienti dai vivai di tutta Italia.

Non solo fiori, ma anche oggetti d’artigianato, vintage e di design per la casa, cappelli, abiti per bambini, abbigliamento per cani e ceramica: "Floralia" rappresenta un'occasione per trascorrere del tempo all'aperto nei primi week-end tiepidi di primavera.

Ingresso gratuito.

