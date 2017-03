Flowers & handmade market

Torna il market flower & handmade in cascina! In occasione della primavera i protagonisti saranno i fiori, che troverete in tantissime specie e colori, ma anche la creatività dei nostri artigiani. + Oltre 20 espositori di prodotti realizzati interamente a mano con passione + La nuova area bimbi a disposizione delle famiglie + Per i papà e per festeggiare con un giorno di anticipo la loro festa, birra artigianale + Pranzo e merenda con Sweet Irene Pasticceria, organic food cooked with love, cucina naturale, sana ma sempre gustosa e ricercata nella sua semplicità + Workshop + Coupon sconto per chi acquista un prodotto artigianale! Qui di seguito il programma completo. DALLE 10:30 ALLE 12:30 Workshop con Clara - Petit Pois Rose - realizza il tuo casual Pussyhat! Realizza il tuo cappellino in cotone all'uncinetto. Scegli tra i colori che Clara porterà con sé, impara la tecnica e porta a casa il tuo pussyhat. Lo sapevi che il pussyhat nasce e si sta diffondendo come simbolo della difesa dei diritti delle donne? Prenota il tuo posto al workshop scrivendo a Clara: petitpoisrose@gmail.com. Costo: 25€ materiali inclusi. DALLE 14:30 ALLE 15:30 Lab per bambini, realizza il tuo cerchietto! Con Elisabeth le bimbe più creative si divertiranno a ritagliare, incollare e indossare dei cerchietti ispirati alla loro fantasia. Con nastri, fiori, lana… realizzeranno le loro piccole opere artigianali. Costo 15€ inclusi i materiali. Iscrizioni a eventi@giardinigalbiati.it. Dai 5 anni in su. DALLE 16 ALLE 18 Lab per bambini, crea il regalo per la festa del papà! Insieme a Loredana - Loreart, i bambini potranno realizzare degli originali porta chiavi, regalo perfetto per i loro papà. Utilizzando tappi di sughero, feltro , fili colorati e… tanta fantasia! Rivolto a bambini dai 5 anni in su. Costo: 6 €, non è necessario prenotare

