"Fluo Run 2017": il 17 giugno si corre dopo il tramonto tra laser show, musica e robot

Il 17 giugno 2017 torna Fluo Run, la corsa-party all'insegna dei colori fluorescenti.

L'iniziativa è caratterizzata da una 5 km notturna in cui oltre a correre si balla e si socializza tra luci e intrattenimento.

L'appuntamento è dopo il tramonto (20 ritrovo, 21 partenza) in via Temolo, 1, zona Bicocca; da qui partirà una street parade sportiva che attraverserà le vie del quartiere per poi concludersi direttamente in discoteca, al Sio Cafè (ingresso omaggio).

In programma animazione, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici, performer, ospiti speciali e tanta animazione. Per iscrizioni: www.fluorun.it/iscriviti.