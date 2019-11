Il folk-rock di nebüla feat. strangers songs sabato 30 novembre al peacock lounge di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO - Nebüla è il nuovo progetto folk-rock di Azzurra Buccoliero, autrice, musicista, cantante e compositrice pugliese, che lo presenterà sabato 30 novembre al Peacock Lounge di Milano, in via Lambro 11 (inizio live ore 22; ingresso libero), quando sarà di scena con il Nebüla feat. Stranger Songs duo. Dopo le esperienze maturate come fondatrice e polistrumentista del duo elettronico Blùmia (con all’attivo due dischi, rispettivamente “Blùmia Ep’’ e “Wild Type”), Azzurra Buccoliero in arte Nebüla, classe ‘85, ha iniziato a scrivere pezzi in italiano per chitarra e voce: “Matador” è il suo primo singolo, appena uscito, anticipazione dell’Ep di matrice folk-rock che vedrà la luce a breve. Nebüla è il suo primo progetto come solista: si tratta di un ritorno alle origini, slegato dalle regole ritmiche dell’electro-pop. In questa nuova avventura professionale, la songwriter pugliese, che studia canto jazz al Conservatorio G. Verdi di Milano e il cui universo musicale è influenzato da artiste quali Janis Joplin, PJ Harvey, Björk e Joni Mitchell, mescola accordi più complessi con giri armonici fluidi e suoni talvolta più dolci e talvolta più “sporchi”, con un voluto ritorno alla scena musicale degli anni Novanta. Dietro il nome d’arte Stranger Songs si cela il chitarrista Francesco Villa, attivo da anni sulla scena milanese. Villa si lascia ispirare dalle sonorità blues “old style”, riarrangiando sapientemente anche brani moderni ma mantenendo sempre l’aura celestiale del mondo country-folk-blues.