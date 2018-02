Fondazione donna e l’effettiva parita’ tra i sessi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Fondazione Donna a Milano Onlus, sempre attenta alle problematiche delle donne, dal 2005 ha proposto diversi servizi a loro favore. Fra questi il Camper dell’Ascolto che dal 2008, dal lunedì al venerdì mette a disposizione psicologi e legali per i casi di stalking e violenza. Dalla lunga esperienza si evince che il problema della violenza subita, il mancato ruolo professionale sono tutti problemi che riconoscono un’unica radice, la mancanza dell’autostima. Per tale motivo Fondazione Donna a Milano Onlus propone il progetto Autostima al femminile, un percorso psicologico e artistico che si articola in due moduli di sei mesi l’uno. Un gruppo di donne accolte presso l’Asilo Mariuccia unitamente ad altre segnalate dai servizi sociali di Zona 3, saranno seguite settimanalmente da psicologhe che si alterneranno a docenti di teatro e musicali. Il percorso artistico sarà coordinato da Compagnia Stabile di Milano con la collaborazione, per il percorso musicale, di Maria Pia Leziroli. I docenti teatrali saranno Marco Alberghini e Lucia Vasini. Il 14 Febbraio, alle 20, presso l’Auditorium Testori di Regione Lombardia sarà offerto uno spettacolo musicale e teatrale per la presentazione del progetto. Tale manifestazione, con il patrocinio del Ministero dei beni Culturali, Regione Lombardia e Comune di Milano, sarà condotta da Livia Grossi con la partecipazione straordinaria di Lucia Vasini e Tiziana Ferrario. Canterà Giorgia Marra, in arte Nio, accompagnata dall’”Under 13 Orchestra” - Fondazione La Nuova Musica Ricordi Music School (Pres. Anna Mortara) e dal gruppo “Notte su Milano” - Andrea Zani, Pianoforte; Tony Alemanno, Basso; Andrea Massimo Fantozzi, chitarra; Matteo Paparazzo, batteria, che eseguiranno brani di Maria Pia Leziroli. La direzione artistica è di Marco Alberghini e Francesco Mastromauro. La partecipazione è gratuita.