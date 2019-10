La fondazione Lighea premia il sindaco giuseppe sala: è lui il “matto dell’anno 2019”

La Fondazione Lighea Onlus, che dal 1984 si occupa di cura e riabilitazione di persone affette da disagio psichico, con in suo giornale online Fuoritestata ha deciso di premiare come “Matto dell’anno 2019” il sindaco di Milano, Giuseppe Sala con le seguenti motivazioni:



Il Premio “Il Matto dell’anno”, alla sua seconda edizione, è dedicato a un personaggio pubblico che si sia messo in evidenza per il suo anticonformismo. Qualcuno che abbia usato un pizzico di follia, un’intuizione apparentemente assurda, per risolvere un problema o affrontare una situazione. L’appuntamento annuale è occasione di incontro e riflessione, e punta a contribuire a sdrammatizzare i temi del disagio psichico e della malattia mentale, individuando le strade utili a portare i pazienti verso maggiore benessere e integrazione sociale.



La cerimonia di premiazione, con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, si svolgerà il prossimo 8 ottobre alle ore 17.30, nell’ambito della “Settimana della Salute mentale” nella splendida cornice di Palazzo Borromeo (piazza Borromeo 12). A consegnare il premio al sindaco Sala sarà André Ruth Shammah, regista teatrale e anima del Teatro Franco Parenti, già “Matta dell’anno 2018”. Tra gli altri, sarà nostra ospite l’attrice Lucia Vasini mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato al jazz del Quintetto Denner. Una serata a ingresso gratuito (su registrazione) che offrirà una occasione di riflessione sul tema del luogo della cura e dell’importanza dell’inserimento del paziente in riabilitazione nel suo stesso tessuto sociale e cittadino: la Fondazione, infatti, sin dalle sue origini, ha basato il suo intervento sull’inclusione, aprendo le comunità per i pazienti ospiti in appartamenti situati in centro a Milano, inseriti in condomini “normali”.