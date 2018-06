Apertura straordinaria serale della Fondazione Prada: il 22 e il 23 giugno fino alle 23

La Fondazione Prada aprirà eccezionalmente fino alle 23 (dalle 10, chiusura biglietteria alle 22), in occasione dell'ultimo week-end in cui viene esposta la mostra Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943

Il percorso espositivo esplora i movimenti artistici e culturali sviluppatisi a cavallo tra le due guerre mondiali, a partire da documenti e fotografie storiche, per un totale di circa 600 lavori realizzati da un centinaio di autori.

Come sottolinea il curatore Germano Celant, “l’intento della mostra è di attraversare un momento storico che seppur segnato dal regime fascista, ha prodotto un’arte di estrema importanza e qualità internazionale. È una dimostrazione che la cultura sopravvive, a volte compromettendosi altre volte opponendosi o ancora isolandosi, a tutte le dittature politiche. È stata proposta una visione artistica che, superando la storia contingente in cui è stata prodotta, guarda al futuro e si afferma per il suo pensiero innovativo”.