Fondazione Umberto Veronesi sostiene la lotta contro i tumori che colpiscono i bambini e gli adolescenti

Ogni anno in tutto il mondo circa 250.000 bambini si ammalano di tumore. In Italia sono 1.600 le diagnosi tra i bambini fino ai 14 anni e in tutto 1.000 quelle che riguardano gli adolescenti, dai 15 ai 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall'oncologia pediatrica e dalla ricerca scientifica oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce e si sale all'80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo le neoplasie rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più piccoli. Per sostenere le cure mediche nell'oncologia pediatrica e per promuovere l'informazione e divulgazione scientifica in questo ambito, dal 2014 Fondazione Umberto Veronesi ha avviato il progetto Gold for Kids che dal 3 febbraio al 31 marzo è possibile sostenere grazie al numero solidale 45540. Con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540 si possono donare 2 o 5 euro per contribuire a garantire ai bambini malati di tumore le cure più efficaci, migliorare la loro qualità della vita e aumentare la probabilità di successo delle terapie. Nello specifico il ricavato contribuirà a finanziare un protocollo di cura per sarcomi ossei e dei tessuti molli recidivati. Fra le nuove e promettenti strategie terapeutiche per i sarcomi ossei e dei tessuti molli recidivati e che non rispondono alle terapie convenzionali, vi è l'utilizzo della terapia cellulare che sfrutta i meccanismi immunologici del paziente. Il protocollo di cura, che coinvolgerà 15 giovani pazienti all'anno per 2 anni, studierà la sicurezza dell'utilizzo di quest'approccio terapeutico nei pazienti pediatrici, che al momento hanno meno del 50% di probabilità di sopravvivenza. Ciò con l'obiettivo di mettere a punto nuove modalità di cura più specifiche e con minori effetti collaterali. I protocolli di cura, rispetto a metodi non strutturati, garantiscono elevati standard internazionali e le migliori terapie disponibili. Hanno però costi aggiuntivi quasi sempre a carico dei centri sanitari che spesso non hanno i fondi necessari per attivarli. Gold for Kids vuole essere una risposta alle crescenti difficoltà che l'oncologia pediatrica sta attraversando da quando, nel 2009, in adeguamento a una direttiva europea, i costi di apertura dei protocolli sono aumentati per ospedali e centri di cura. Dalla sua nascita nel 2014 a oggi ha già consentito l'apertura di due studi clinici sulla leucemia mieloide acuta e sul linfoma di Hodgkin, tre studi osservazionali e tre protocolli di cura per i tumori cerebrali. Sostenere Gold for Kids e la ricerca scientifica nell'oncologia pediatrica è inoltre possibile sabato 25 e domenica 26 marzo, quando i volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno nelle piazze di tutta Italia per la prima edizione di "Coloriamo la ricerca". L'iniziativa si svolgerà nelle principali città italiane e vedrà oltre 700 volontari distribuire confezioni di dodici matite colorate a fronte di una donazione minima di 10 euro. Numero solidale: 45540 Periodo: 3 febbraio - 31 marzo 2017 Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TWT e Convergenze, e di 2/5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45540 da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali. Fondazione Umberto Veronesi Nasce nel 2003 per volontà del Prof. Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: sostegno alla ricerca, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti. Durante questi anni la Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca. Per la Fondazione Umberto Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e dei risultati della scienza. www.fondazioneveronesi.it Progetto Gold for Kids Nasce nel 2014 e intende rappresentare l'impegno concreto della Fondazione Veronesi nel campo dell'oncologia pediatrica, per sostenere le cure mediche in questo ambito e promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica. L'oncologia pediatrica in Italia vive alcune difficoltà da quando, nel 2009, sono aumentati i costi di apertura dei protocolli di cura. I costi sono a carico degli ospedali e dei centri di cura, che spesso non hanno a disposizione i fondi necessari. Per questi motivi, con Gold for Kids la Fondazione Veronesi si prefigge il compito di raccogliere fondi, coinvolgendo aziende e privati, da destinare alla copertura dei costi di gestione e avviamento di nuovi studi clinici per curare i tumori di bambini e adolescenti. Per identificare i protocolli di cura e gestire il coinvolgimento dei piccoli pazienti, Fondazione Veronesi lavorerà in sinergia con l'Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) e la sua Fondazione (Fieop), che dal 1989 ha istituito un suo Registro per monitorare i pazienti degli oltre cinquanta centri ospedalieri della penisola aderenti dall'associazione. Il Progetto, inoltre, ha un altro obiettivo altrettanto importante: sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni competenti circa la necessità di estendere le cure pediatriche agli adolescenti che ne hanno bisogno per guarire. Infatti in moltissimi reparti pediatrici è vietato il ricovero di pazienti con più di 14,15, 16 anni affetti da un tumore di tipo pediatrico, che vengono dirottati nei reparti di oncologia dell'adulto, dove non possono essere trattati con i protocolli pediatrici. Questo fa sì che la probabilità di guarigione da un tumore, che è molto alta nella fascia di età 0-14 anni, diminuisca nella fascia 15-19. www.goldforkids.fondazioneveronesi.it