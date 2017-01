Fondi europei, le risorse per i comuni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 30 gennaio 2017. Quante risorse ricevono i Comuni italiani dall'Europa? Come vengono utilizzati? Se ne parlerà il 2 febbraio a Milano nell'evento organizzato da Gfinance, EasyGov Solutions, in collaborazione con Anci Lombardia ed AnciLab. Obiettivo dell'incontro è fornire una panoramica dei programmi europei a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché presentare esempi e dati concreti sull'impiego di tali risorse. In un momento storico di crisi economica e di vincoli dovuti al Patto di Stabilità l'accesso ai contributi dell'Ue può costituire infatti un'importante opportunità per lo sviluppo dei Comuni in ottica Smart Cities. In tale occasione sarà presentata la ricerca congiunta a cura di Gfinance ed EasyGov Solutions, realizzata con la collaborazione dell'Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano, sul tema del funding comunitario. Dall'analisi risulta che il 28,5% dei Comuni a campione hanno attivato un progetto europeo tra il 2010 e il 2014, per l'89% si tratta di progetti realizzati da Comuni di grandi dimensioni. Complessivamente la quota di cofinanziamento assegnata ai Comuni dall'Ue si attesta a 56 milioni di euro, il 46% è per le Città Metropolitane. Fra i Comuni che hanno attratto più fondi spicca su tutti Genova, seguita da Torino, Venezia e Bolzano. Lo studio verrà presentato da Marco Tabladini, esperto in progettazione europea e senior partner di Gfinance e Michele Benedetti, di EasyGov Solutions e responsabile team eGov del Dip. Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Dopo l'apertura dei lavori da parte di Pier Attilio Superti, Segretario Generale Anci Lombardia, e di Mario Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano, è prevista una tavola rotonda sul tema del funding comunitario come leva per l'innovazione. Interverranno gli esperti Francesco Brendolise di Anci Lombardia, Luigi Gallo di Invitalia, Mario Battello di Upi-Tecla. L'evento sarà inoltre l'occasione per discutere, assieme ad alcuni tra i Comuni più esperti nella gestione di progetti europei e autorevoli rappresentanti delle istituzioni, quali azioni avviare per tempo al fine di cogliere al meglio l'opportunità offerta dalla nuova Programmazione europea 2014-2020. Interverranno presentando alcuni casi di successo, tra gli altri: Stefano Toselli di AnciLab, Carmine Pacente del Comune di Milano, Emanuele Piazza e Paolo Castiglieri del Comune di Genova, Elena Ciarlo del Comune di Torino, Angela Levatino del Comune di Lissone. L'appuntamento è per giovedì 2 febbraio dalle 09.30 presso la sede di Anci Lombardia in via Rovello 2. La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare on line al link http://www.risorsecomuni.it/2017/EVENTO.asp?id=3615 Lo studio "Fondi europei: la partecipazione dei comuni italiani" a cura di GFINANCE ed EasyGov Solutions sarà disponibile dopo l'evento al link GFINANCE Ufficio stampa Tel. 030/2306904 / Cell. 366/6541749 Elisa Cornelli cornelli@gfinance.it Elisa Rizzi rizzi@gfinance.it GFINANCE opera da oltre 25 anni nel settore della finanza agevolata a fianco delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Offre la propria consulenza per il reperimento di risorse finanziarie e di fondi pubblici, con l'attivazione e la gestione di strumenti regionali, nazionali e comunitari di finanza agevolata. Si è specializzata in ambiti che godono di particolare attenzione e rappresentatività: Manifatturiero, Energia e Ambiente, Agroalimentare, ICT, Smart City, Welfare e Salute. www.gfinance.it EASYGOV Ufficio marketing e relazioni esterne Tel. 02/21118943 / Cell. 337/1553079 Simona Ferrari simona.ferrari@easygov.it EasyGov si rivolge al mercato della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale offrendo servizi professionali di ingegneria gestionale nel campo dell'innovazione organizzativa e tecnologica. Forte di una consolidata esperienza maturata sul campo a partire dal 2008, EasyGov propone in particolare servizi specialistici di ricerca finanziamenti e progettazione supportando gli Enti Pubblici nel monitoraggio e successiva gestione di opportunità di finanziamento pubblico e privato, a livello locale, nazionale e comunitario. www.easygov.it