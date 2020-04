Fondo emergenza covid-19 Nord Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La campagna #ioStoCoiNonni - lanciata da Fondazione Comunitaria Nord Milano - prosegue a ritmo serrato, portando a 95.000 euro il totale dei contributi distribuiti in risposta all’urgenza espressa dalle molte realtà non-profit dei 23 Comuni del Sestese, del Rhodense e del Bollatese. Alle prime 9 azioni sostenute con 51.000 euro se ne aggiungono altre 8, con obiettivi molto precisi: • in primo luogo l’integrazione alle risorse delle famiglie che si sono ridotte insieme al lavoro che non c’è più, soprattutto per chi si accontentava di occupazioni umili e temporanee; ora molti si chiedono con ansia come procurarsi cibo e prodotti per l’igiene quotidiana, pagare le bollette, trovare farmaci e alimenti specifici per i più piccoli: aiutiamo chi le aiuta, a Cinisello, Rho, Pregnana, Cornaredo, Pero, Bollate, Baranzate, Garbagnate • la richiesta di dispositivi per consentire il collegamento a distanza: in tante case con bambini, ragazzi e anziani l’unico strumento di connessione è il cellulare - e non di ultima generazione – che comunque va ricaricato e aggiornato: ora arrivano tablet e schede SIM a Cinisello, nel Rhodense, a Bollate Baranzate e Garbagnate • il supporto mirato di educatori e terapisti per chi vive già nell’ordinario una situazione di vulnerabilità e ha bisogno di contatti costanti: sosteniamo il lavoro di professionisti con i bambini figli di detenuti del carcere di Bollate e ragazzi con autismo nei comuni del Rhodense e a Garbagnate • la voce amica di psicologi e volontari e – perché no? – la proposta di attività semplici e creative per tenere sveglia la mente e la voglia di fare agli anziani confinati a casa, unita alla consegna di mascherine e di pasti: facciamo sì che non manchino a Cinisello e a Cormano E 7.500 euro sostengono anche una bellissima proposta da una cooperativa che produce oggetti artigianali impiegando persone svantaggiate a Lainate: ora stanno tutti cucendo mascherine non sanitarie, obbligatorie per affrontare la fase di uscita dal contagio; ne finanziamo materiale e formazione “Le richieste della seconda tornata danno il segno di quanto i bisogni generati dall’emergenza mutino e si allarghino: dopo i primi obiettivi nettamente sanitari (personale medico e para-medico, mascherine e presidi di protezione) affiorano ora quelli sociali: Fondazione Comunitaria Nord Milano si sta già organizzando perché anche queste domande trovino una risposta veloce ed efficace come quelle date finora. E la notizia più confortante è che in questa prospettiva si allea con noi anche Fondazione Peppino Vismara, che da Grande Donatore aggiunge 50.000 euro a quelli raccolti in queste settimane con tante piccole offerte da privati cittadini. A tutti siamo grati e ancora di più siamo incentivati a donare: non fermiamoci qui!” dichiara la Presidente Paola Pessina. E donare è facile. Si può scegliere la modalità preferita: https://www.fondazionenordmilano.org/come-donare/ Bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus INTESA SAN PAOLO SPA Codice IBAN: IT44 U030 6909 6061 0000 0001 668 Causale: FONDO EMERGENZA COVID Facebook https://www.facebook.com/fondazionecomunitarianordmilanoonlus/ Ai benefici fiscali che sono sempre connessi alle donazioni a Fondazione Comunitaria Nord Milano si aggiungono quelli specifici connessi alle donazioni per l’Emergenza (info qui: https://www.fondazionenordmilano.org/come-donare/) Per informazioni Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto San Giovanni emergenza@fondazionenordmilano.org - www.fondazionenordmilano.org Ufficio stampa koinoé Stefania Rossi 392 2634807 stefania.rossi@koinoe.it *Comuni di competenza di FCNM: Area Bollatese (Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago Solaro), Area Sestese (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni) e Area Rhodense (Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana, Rho, Settimo Milanese, Vanzago).