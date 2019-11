I Foo Fighters in concerto agli I-Days 2020. Orari e biglietti

Domenica 14 giugno 2020 presso Mind - Ex Area Expo si esibiranno i Foo Fighters, all'interno degli "I-Days 2020".

Il Gruppo

Fin dal loro esordio nel 1995, i Foo Fighters – Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee – hanno consolidato il loro status come l’ultima grande rock band americana in grado di conquistare le arene e gli stadi di tutto il mondo. Durante la loro carriera hanno vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di dischi in tutto il globo. Sono entrati nella storia della musica grazie a brani come “This Is A Call,” “Everlong,” “Monkey Wrench,” “My Hero,” “Learn To Fly,” “All My Life,” “Times Like These,” “Best Of You,” “The Pretender,” “Walk,” “These Days,” e “The Sky Is A Neighborhood”. Il catalogo monumentale dei Foo Fighters include gli album “The Colour and the Shape”, “There Is Nothing Left To Lose”, “One By One”, “In Your Honor”, “Echoes, Silence, Patience and Grace”, “Wasting Light” e “Sonic Highways”, che da il titolo anche alla docu-serie targata HBO, diretta dallo stesso Dave Grohl e vincitrice di due Emmy Awards. L’ultimo album risale al 2017, “Concrete and Gold”, che include il brano “Run”, premiato ai Grammy Award come ‘miglior canzone rock’.

Dopo aver completato il loro tour iniziato nel 2017 nei principali stadi, arene e festival di tutto il globo, i Foo Fighters si sono dedicati alle registrazioni del loro nuovo disco, il decimo della loro carriera.

Biglietti

I biglietti per la data saranno disponibili per l’acquisto in anteprima a partire dalle ore 10 di lunedì 25 novembre 2019 per i possessori di carte Intesa Sanpaolo sul sito www.ticketone.it/ intesasanpaolo (per 48 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11 di mercoledì 27 novembre su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.