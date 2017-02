"Food Film Festival": il 10 febbraio al Barrio's

Venerdì 10 febbraio al Barrio's si terrà il secondo appuntamento di Food Film Festival, la manifestazione di cibo, agricoltura, cinema e sostenibilità.

In programma: alle 19:30 Riutilizzo e riciclo per combattere gli sprechi, degustazione a cura di GASP Barona; alle 20:30 proiezione del film Food Chians Food Chains, il documentario su un gruppo di contadini della Florida che riescono a contrastare le multinazionali in favore del commercio equo.