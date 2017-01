A maggio un “nuovo” Expo, tutto sul cibo: dal 4 all’11 c'è Milano Food city, ecco tutti gli eventi

Un nuovo Expo, ma più breve e tutto dedicato al cibo. Che nasce proprio dall’esperienza dell’ultima esposizione universale ospitata dalla città meneghina.

Dal 4 all’11 maggio a Milano ci sarà “Milano Food city”, un’esperienza in stile “Fuori salone” che porta fuori dalla Fiera gli appuntamenti del classifica salone dell’alimentazione, “Tutto food”.

Sarà, spiega palazzo Marino in una nota, “una settimana ricca di eventi, incontri e show cooking diffusi in città, una vetrina internazionale di grande attrattività per Milano sulla scia di quanto avviene già in occasione delle settimane della moda e del design”,

Così, la città si riempirà di “padiglioni" della settimana del food tra porta Venezia e l'Arco della Pace, Palazzo Bovara e The Mall, il Capac e la Fondazione Feltrinelli.

TUTTI GLI EVENTI GIÀ IN CALENDARIO PER MILANO FOOD CITY