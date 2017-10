Food, fashion & friend: appuntamento a palazzo

Food, Fashion e Friends presenta:

Appuntamento a Palazzo tra moda, gioielli e degustazioni di vini e champagne.

Martedì 17 Ottobre dalle ore 18.00 alle 20.00

Mercoledì 18 Ottobre dalle ore 10.00 alle 20.00

Food, Fashion & Friends vi aspetta nella cornice del suggestivo Palazzo Visconti in via Cino del Duca 8, Milano.

Food, Fashion & Friends: è un progetto innovativo in cui pochi e selezionati

espositori presenteranno i loro prodotti di alta qualità creando un “salotto” nel cuore di Milano.

Gli ospiti, durante l’evento, avranno la possibilità di visionare ed acquistare i loro articoli, gustando ottimi vini e champagne, immergendosi in un ambiente raffinato ed amichevole.