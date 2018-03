"Food Film Festival": il 29 marzo a Barrio's degustazione e film

Food Film Festival prosegue con un nuovo appuntamento al Teatro Edi/Barrio's, giovedì 29 marzo.

In programma, a partire dalle 19:30, una degustazione di cibi indiani preparati da Le Madeline e, dalle 20:30, la proiezione di The Harvest, il film di Andrea Paco Mariani, che racconta la condizione di sfruttamento in cui vivono migliaia di lavoratori nelle campagne italiane. Prenotazione obbligatoria per la degustazione: info@barrios.it, 02.89159255/6.