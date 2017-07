Il 6 luglio inaugurazione di "Forget me not" da Lumas

Giovedì 6 luglio alla galleria Lumas Italia verrà inaugurata Forget Me Not, la mostra che ha per protagonisti fiori e natura.

Questo tema verrà esplorato a partire dalle diverse declinazioni assunte nella produzione di artisti contemporanei quali Olaf Hajek, Isabelle Menin, René Twigge e Heiko Hellwig. Fotografia, arte digitale e pittura si intrecceranno per tessere un'unica complessa trama.

Alla serata inaugurale presenzierà Rosalba Piccinni, l'ideatrice di Potafiori che si esibirà in una delle sue celebri performance floreali e canore.

L'esposizione sarà visitabile fino al 22 luglio.