Mostra: Forma Mentis Autore: Aldo Righetti Curatela: Anna Mola Luogo: Spazio Raw Indirizzo: Corso di Porta Ticinese 69 - Milano Inaugurazione: Giovedì 9 marzo ore 18:30 Periodo: dal 9 al 22 marzo 2017 Orario: 15:00-19:30 Da lunedì a venerdì. Sabato e domenica su appuntamento. Ingresso libero. Informazioni: tel. 02.49436719 - info@spazioraw.it, www.spazioraw.it Forma Mentis "Forma Mentis" è la prima esposizione personale dell'artista ligure Aldo Righetti. In questa mostra l'autore presenta 10 opere che descrivono il suo percorso di ricerca, fino alle sue ultime creazioni. Concettuali, minimaliste e dai tratti essenziali, i quadri-sculture di Righetti, si ispirano all'estetica industriale, per veicolare concetti su temi di grande attualità quali la società, le disuguaglianze, l'immigrazione. I moduli che costituiscono queste "sculture da appendere" sono caratterizzati da forme geometriche come cerchi, quadrati, cubi, sfere e linee che si ripetono, andando a formare composizioni e scomposizioni armoniche, mai banali o disequilibrate. Esse attraversano il mondo del design, dell'archiettetura e dell'arte e ognuna di loro si pone come riflessione su grandi temi dell'epoca contemporanea. La semplicità di uno stile che si potrebbe definire "silenzioso" è così completata attraverso messaggi umanitari e antropologici e l'invito a riflettere su questi ultimi. La crisi economica e la conseguente disparità, sempre più evidente, sugli strati della popolazione; il nuovo significato da attribuire a termini come "verità", "valore", "lavoro" sono alcuni dei pensieri che hanno ispirato Righetti e la sua arte. Fino ad arrivare alla serie di opere più recenti che si focalizzano sul delicato tema dell'immigrazione e - più in generale - sulle difficoltà nell'incontro del diverso: difficoltà che purtroppo a volte si trasformano in paura, violenza e rifiuto. Questa esposizione si pone quindi l'obiettivo, attraverso le opere e I testi dell'autore stesso, di condividere portare alla conoscenza del pubblico un'estetica sobria e minimale che reca in sé una pluralità di contenuti etici e sociologici. Breve biografia: Aldo Righetti, è nato a La Spezia nel 1964, città dove vive e opera. Ha esposto in diverse mostre collettive. Dal 2008 ha eseguito dei murals e realizzato orologi solari (meridiane) nel paese nativo: Bracelli. Dal 2015 è artista permanente presso la Galleria Wikiarte di Bologna. Ha partecipato alla Fiera Art-Expò di New York e alla Fiera Art Parma Fair. Nello stesso anno è stato premiato nel 20° Concorso Nazionale d'Arte Contemporanea indetto dalla Galleria Satura Genova. A marzo 2016 è stato insignito con il Premio istituzionale "Trofeo Regione Liguria" al Premio Ligures Sarzana (SP). www.aldorighetti.com Curatrice: Anna Mola è critica e curatrice indipendente, insegnante di storia della fotografia. Realizza e collabora a progetti dedicati all'arte contemporanea e alla fotografia. Ha collaborato con l'Università degli Studi di Milano e organizzato e curato in Italia, oltre 25 esposizioni personali e collettive di fotografia, pittura e scultura. annamola.wordpress.com