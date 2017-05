Trasformazione digitale: come affrontarla al meglio?

Cosa aspettarsi dalla trasformazione digitale? Quale impatto ha per le aziende e come queste possono attrezzarsi per fronteggiare i cambiamenti dell’economia digitale? Questi e molti altri saranno gli interrogativi attorno cui si svilupperà il face-to-face dedicato alla trasformazione digitale che aprirà il Forum della Comunicazione 2017, in programma per il prossimo 8 giugno a Milano presso il Palazzo Lombardia.

A confrontarsi in un dibattito sul tema, attualissimo, di come la trasformazione digitale stia plasmando le imprese, saranno Sandro De Poli, Presidente e Amministratore Delegato GE Italia e Israele, e Luisa Arienti, Amministratore Delegato SAP Italia, che offriranno il loro punto di vista privilegiato per aiutarci a capire come le aziende possono affrontare la trasformazione digitale, trarre il meglio dai cambiamenti in atto e riuscire a coniugare le competenze di oggi con le innovazioni del domani. “La trasformazione digitale è indubbiamente una grande opportunità, che è necessario cogliere se vogliamo che il nostro Paese e le aziende italiane restino competitive. È difficile predire quale impatto avrà sull’occupazione, l’unica certezza è che si lavorerà in sistemi industriali ottimizzati per ottenere massima efficienza e qualità. Le aziende hanno quindi la responsabilità di fornire alle proprie persone le competenze e le conoscenze che permettano loro di operare in questo nuovo contesto digitale.

Solo così è possibile migliorare sia la qualità del lavoro che la produttività” – commenta Sandro De Poli, Presidente e Amministratore Delegato GE Italia e Israele – “GE sta guidando la trasformazione digitale in atto nel mondo produttivo connettendo macchine, dati e persone, in modo da rendere le performance operative migliori, più veloci, più sicure e affidabili. Dopo aver costituito, a fine 2015, la nuova divisione GE Digital, GE ha iniziato la trasformazione partendo dai propri centri produttivi che, grazie a Predix, la piattaforma cloud per l’Industrial Internet, sono diventate delle Brilliant Factory”. “Il ritmo della digital transformation sta accelerando, i consumatori digitali stanno imponendo nuovi modelli di relazione e comunicazione con i propri brand. E’ quindi importante per le aziende riuscire a tenere il passo con le giuste strategie e strumenti innovativi” – dichiara Luisa Arienti, Amministratore Delegato SAP Italia – “SAP è da sempre impegnata ad aiutare le imprese a sviluppare una comprensione intima e contestuale dei propri clienti, ad offrire una customer experience appagante e di forte impatto emotivo nelle diverse fasi di coinvolgimento del customer journey e sui canali diversi – sia digitali che fisici – in modo integrato e consistente”. Il Forum della Comunicazione e dell'innovazione Digitale, il principale evento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus sui temi dell’innovazione e del digital engagement, giunge quest’anno alla sua decima edizione, dal tema “Welcome to the creative economy”, in cui si discuterà del ruolo dell’uomo e della sua creatività in un mondo in piena trasformazione digitale. Organizzato da Comunicazione Italiana, in collaborazione con la Regione Lombardia e Microsoft Italia, il Forum coinvolge ogni anno circa 1.500 partecipanti tra manager, imprenditori, innovatori, rappresentanti istituzionali e i principali player e opinion leader della comunicazione e dell’innovazione digitale.