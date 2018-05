Le #OpportunitàAumentate al FORUM DELLA COMUNICAZIONE 2018

–For Human Relations, che gestisce la prima Business Community cross-mediale italiana, annuncia il programma ufficiale dell'undicesima edizione delForum della Comunicazione, il principale appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e pubblica. Oltre100 Speaker e circa30 Aziende Partner si incontreranno il prossimogiovedì 7 giugno alPalazzo Lombardia di Milano, per interagire e confrontarsi sui nuovi asset dellacomunicazione, con l’obiettivo di fornireidee, visionie riflessioni che possano essere utili per la crescita professionale e per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il filo conduttore del Forum sarà il macro tema delle#OpportunitàAumentate. Nell’epoca in cui la società civile assiste alle nuove sfide offerte dall'intelligenza artificiale, dalla realtà aumentata e dalle tecnologie esponenziali, occorre comprendere quali sono le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dai relativi cambiamenti annessi. Questo processo di "revisione" pone diversi interrogativi su quanto l’Uomo, con la sua intelligenza, riuscirà a trarne vantaggio, non solo per il proprio business, ma sopratutto per le condizioni di vita future. Grazie alManifesto di contenuti ed idee, presentato al Forum della Comunicazione 2017, For Human Relations annuncerà la nascita dell'AssociazioneFor#Uman Community, che si pone l’obiettivo di diffondere, nelle organizzazioni e nella vita pubblica del Paese, una nuova prospettiva ed una nuova cultura della comunicazione e del lavoro. For#Uman Community sarà un network indipendente, utile a creare connessioni e contenuti aggregando persone e idee, istituzioni e organizzazioni, con l’obiettivo di condividere esperienze e sviluppare processi di innovazione che valorizzino l'Uomo.

I momenti del Forum della comunicazione 2018

Alle ore 9:00 i Saluti di Apertura diFabrizio Cataldi,Founder & Chairman di For Human Relations, che aprirà ufficialmente l’undicesima edizione del#ForumCom18.

A seguire,alle 09:30,Annasara Bonandrini,Marketing Manager Italy, Iberica, Campaign Manager EMEA, Marketing Cloud di Adobe, ilKeynote Speech: "COME DIVENTARE UN EXPERIENCE MAKER. IL NUOVO RUOLO DEL MARKETING NELL’ERA DIGITALE”.

Alle ore 09:45,Daniele Agiman,Maestro e Direttore di Orchestra e Docente Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, interverrà con loSpeech: "CREATIVITÀ & OPPORTUNITÀ AUMENTATE: UN DIALOGO IN EVOLUZIONE”.

Alle ore 10, si aprirà laPlenaria di Apertura#OpportunitàAumentate, che vedrà coinvolti Speaker provenienti da industry diverse (dal giornalismo alla tecnologia, dall’energy alla comunicazione d’impresa) in una discussione incentrata sul valore delle persone come leva essenziale per la trasformazione digitale in atto, nella società e nel business, con la conduzione diFederico Luperi,Direttore Innovazione di Adnkronos. Seguirà poi il Talk Show#EngamentAumentatoalle 11:40, con ilKeynote Speech diGianluca Bonacchi,Evangelist, Employer Insights di Indeed, nel quale saranno analizzate le strategie di approccio e le tecniche utili ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e candidati attraverso il digitale.

Alle 12:40 l’Innovation Speech#MappaAumentata, con la partecipazione diMaurizio Audone,Presidente e Direttore Creativo di Adverteaser,che presenterà al pubblico il tema: "MAPPA AUMENTATA: INDICAZIONI PRATICHE PER NON PERDERSI (IL MEGLIO)".

Alle 14:30 ilTalk Show#CittàAumentata, condotto daGian Luca Spitella,Direttore Area Comunicazione di Utilitalia, nel quale si discuterà dell’ecosistema digitale e delle infrastrutture per ampliare i servizi alle persone nelle città del futuro. Alle 15:30, Marco La Rosa,Direzione Generale Operations TT Tecnosistemi, offrirà il proprio contributo sul tema della#ReltàAumentata.

Executive circle e workshop tematici

L’Executive Circle è un format ormai consolidato della manifestazione, che prevede un brainstorming a "porte chiuse" al quale parteciperanno stakeholder selezionati tra professionisti del settore, decision maker di aziende e istituzioni in diversi settori di business. IlMain Executive Circle#RelazioniAumentate, condotto daSimone Dattoli,Amministratore Delegato di Inrete, è in programma alleore 11:15, alla presenza di importantiHead of Public Affairsitaliani, che si confronteranno sulle mutazioni delle dinamiche nelle attività di advocacy e lobbying. Il secondo Executive Circle,#ConnessioniAumentate,alle ore 14:30, sarà incentrato sulle opportunità aumentate offerte oggi dal marketing grazie alla trasformazione digitale, tramite il confronto con i principali Head of Marketing nazionali ed internazionali. I Workshop, aperti al pubblico, partirannoalle ore 11:15con ilMain Workshop#InformazioneAumentata, condotto daNicola Perrone,Direttore dell’agenzia DiRE, ed in collaborazione conTalkWalker,nel quale si discuterà del valore delle conversazioni online per i brand che vogliono prendere decisioni strategiche partendo da dati reali. Alle 14:30 è previsto ilWorkshop#ComunicazioneAumentata con un’analisi delle nuove abitudini d’acquisto dei consumatori, tra negozi fisici e online shopping. All’interno di questa sessione è previsto il Keynote Speech diAlbert Antonini Mangia,Marketing Manager di Alibaba Group Italia.

Chiude l’evento il Workshop#PartecipazioneAumentata,alle ore 16.Cristiana Monina condurrà l'appuntamento tutto dedicato alle relazioni umane, tra reale e virtuale nei settori del Turismo e degli Eventi. E’ previsto il Keynote Speech diFlavio Ventre,Founder e Managing Partner GoApp - Digivents.

Nuova app per vivere il Forum

In collaborazione conDigivents, For Human Relations annuncia il lancio dell’app (disponibile per device iOS e Android), che aiuterà tutti i partecipanti a sperimentare il massimo potenziale del Forum, con novità di interazione e semplificazione, volte a migliorare laUser Experience. IQR code generati per ciascun utente permetteranno un accesso più veloce riducendo le file ai registration desk. Le sezioniAgenda,Speaker ePartner vengono modificate in tempo reale con costanti aggiornamenti sulle sessioni da seguire, inseribili nel calendario del proprio device con un click. La sezioneNetworking permette di chattare direttamente con altri utenti dell’App, o condividere direttamente il proprio biglietto da visita virtuale tramite QR code attraverso il tab "i Miei Contatti”. La sezioneSocial Feed ospiterà comunicazioni ufficiali, feed degli utenti e la condivisione di foto e video sul Forum. Nella sezioneMateriali, sarà possibile trovare in esclusiva l’Atlante Top Speaker Forum, contenente informazioni sugli Speaker che negli anni hanno contribuito con il loro know- how agli eventi. Con la sezioneInvita un collega, si potrà scaricare o condividere via mail con colleghi o contatti un invito ufficiale all’evento in formato pdf.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione digitale, che ha portato all’emersione e al consolidamento delle tecnologie di intelligenza artificiale, virtuale e aumentata. Quest’ultime hanno modificato anche l’approccio e la pratica alla e della comunicazione, sia in ambito pubblico che privato. Queste innovazioni offrono in maniera evidente nuove opportunità in diversi ambiti di business, e una loro corretta gestione e interpretazione potrà sicuramente aiutare tutti gli interlocutori coinvolti nel campo del Communication Marketing ad affrontare al meglio le diverse sfide, economiche e culturali, della nuova società interconnessa e cross- mediale” affermaFabrizio Cataldi,Founder & Chairman di For Human Relations.