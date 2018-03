"Forum delle religioni": il 18 marzo buddisti, cristiani, ebrei, induisti e musulmani si incontrano al Teatro alle Colonne di San Lorenzo

La 12esima edizione del Forum delle religioni di Milano vedrà incontrarsi le comunità cittadine di tradizione buddista, cristiana, ebraica, induista e musulmana, domenica 18 marzo al Teatro alle Colonne di San Lorenzo.

I rappresentanti delle diverse confessioni religiose si ritroveranno in occasione del XII anniversario della firma di Costituzione, con l'obiettivo di: "Approfondire la mutua relazione e progredire nella reciproca accoglienza, nella conoscenza dei fondamenti teorici e delle prassi di ciascuno; promuovere la cultura del dialogo, della solidarietà e della pace; favorire il confronto sulle tematiche di comune interesse in rapporto all'interazione con la società civile; promuovere la tutela della libertà di culto, di religione e di fede e impegnarsi contro ogni forma di discriminazione religiosa", come scrivono gli organizzatori.