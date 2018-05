"Fotofinish": dal 4 all'8 giugno all'Elfo

Fotofinish - di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista, allestimento scenico Flavia Mastrella - andrà in scena al Teatro Elfo Puccini dal 4 all'8 giugno.

La pièce racconta la storia di un uomo che per sentirsi meno solo si fotografa moltiplicando così la sua immagine. Nello studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto, finisce così per impazzire poco a poco. Ma presto il protagonista si trosforma in politico e accusa gli elettori di non aver capito...