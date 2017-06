Fotografia e Charity: cuba protagonista della mostra “Uaua stories” di Francesca Romana Rinaldi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una raccolta di istantanee che colgono attimi di una Cuba sospesa tra passato e futuro, preservata nei suoi valori, usi e costumi tradizionali, ma al tempo stesso tesa verso un cambiamento: dalla donna che veste gli abiti bianchi della Santeria alle bimbe che giocano in strada, dall'uomo che fuma il "puro" (sigaro cubano) nella piantagione di tabacco alla terra rossa ricca di ferro, passando per le scritte sbiadite del Che Guevara che si incontrano e si scontrano con elementi di "americanizzazione" e modernizzazione. Così la mostra fotografica Uaua Stories, a cura di Francesca Romana Rinaldi, che sarà inaugurata domani, giovedì 8 giugno, alle ore 18.00, allo spazio Omnia di Piazza Bertarelli, nell'ambito della Milano Photo Week. "Nell'inverno 2016, periodo in cui nasce questo "diario di viaggio", a Cuba muore Fidel Castro. Uaua - scrive la critica d'arte Francesca Mariani a proposito della personale di Francesca Romana Rinaldi - è il simbolo della scoperta itinerante di Cuba. Prendere la uaua (pronuncia di guagua), il mezzo di trasporto pubblico cubano, non è solo un modo di spostarsi fisicamente, ma anche di mobilitare il proprio sguardo. Seguendo così l'andamento lento e caotico dell'Isola, puoi curiosare e scoprire scorci di vita nascosti e sorprendenti nella loro spontaneità. Cieli densi di nuvole, radici di mangrovie immerse nel Mar dei Caraibi, volti profondi e gesti che raccontano una storia ancestrale. Storia intrecciata ad altre storie, uniche e in divenire". In occasione del taglio del nastro di domani sera non mancherà anche un risvolto charity. Dalle 18.00 alle 21.00, infatti, le foto di Francesca Romana Rinaldi saranno eccezionalmente cedute ai visitatori in cambio di un'offerta e il ricavato, fatta eccezione per le sole spese di stampa, sarà devoluto interamente ai progetti di inclusione sociale di Ri-scatti Onlus. Nello specifico, i proventi serviranno a finanziare la prima borsa di studio intitolata alla memoria di Alfredo Mattiotto, poeta della fotografia di reportage, che ha svolto il suo ultimo progetto proprio a Cuba (una delle sue foto ironiche è presente anche in mostra). Grazie a questa borsa di studio i fotografi senza fissa dimora di Ri-scatti potranno perfezionare ulteriormente il proprio percorso professionale seguendo un corso di formazione per imparare a usare Photoshop. Info mostra: UAUA STORIES Spazio Omnia (www.spazioomnia.it) piazza Bertarelli 4 - ingresso via Disciplini 1 20122 Milano Mostra aperta dall'8 giugno al 19 luglio Orari: da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 19:00 Ingresso libero Francesca Romana Rinaldi è docente di fashion management in Università Bocconi e SDA Bocconi. E' direttore del Master in Fashion Direction: Brand & Business Management e dello short course "New Sustainable Fashion - Crafting innovative business models through sustainability" (http://www.milanofashioninstitute.com/short-courses/newsustainable-fashion) del Milano Fashion Institute (consorzio interateneo tra Università Bocconi, Università Cattolica e Politecnico di Milano). E' inoltre coautrice de "L'Impresa Moda Responsabile" (Egea, 2013) e "The Responsible Fashion Company" (Greenleaf Publishing, 2014) e consulente per le aziende moda e lusso sui temi delle strategie digitali, brand management e corporate responsibility. Nel 2010 ha creato Bio-Fashion (http://bio-fashion.blogspot.it) per dare spazio alla moda e agli stili di vita sostenibili. Sviluppa la passione della fotografia negli Stati Uniti durante un laboratorio artistico svolto nell'ultimo anno delle scuole superiori. A Milano segue un corso di fotografia del Comune dove conosce Alfredo Mattiotto. Insieme organizzano 3 mostre: "People & City" (2007), "Niente di speciale" (2008) e "Pout-pourri" (2009), quest'ultima presso lo Spazio Omnia. Una selezione delle sue foto è visibile su Flick. Contatti: instagram: @frantrospective flickr: https://www.flickr.com/photos/75766732@N00/ email: francescarrinaldi@gmail.com linkedin: https://www.linkedin.com/in/francescarinaldi twitter: https://twitter.com/francescarrina RISCATTI ONLUS - www.ri-scatti.it è un'associazione di volontariato, nata dall'idea di Federica Balestrieri (ex giornalista Rai che da anni opera nel sociale), che realizza progetti legati al mondo della cultura, della fotografia, della musica, delle arti e dello sport per promuovere l'integrazione sociale, dare un'opportunità di riscatto a chi è rimasto indietro e sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori della solidarietà. Nel 2015 Riscatti ha realizzato il progetto "Ri-scatti - Fotografi senza fissa dimora", a favore dei senzatetto, e ha sostenuto Ste Radio DJ, la prima web radio fondata da un disabile (Stefano Pietta) per informazioni di servizio e non solo sul mondo della disabilità. Nel gennaio del 2016, inoltre, ha promosso la rassegna "Ri-scatti, Milano melting pot", dedicata alla multiculturalità e all'integrazione, cha ha visto in mostra al PAC oltre 70 foto scattate da 18 immigrati di 9 differenti nazionalità, capaci di raccontare una Milano inedita e nascosta dove le culture dialogano tra loro e l'immigrazione è ricchezza e risorsa sociale. In occasione della Design Week 2016, 4 dei 15 clochard già coinvolti nel progetto "Ri-scatti - Fotografi senza fissa dimora" sono stati poi ingaggiati dall'associazione 5 VIE Art + Design per immortalare con i loro scatti il backstage degli allestimenti di designer e architetti di fama internazionale in diverse location del centro storico di Milano. Lo scorso febbraio, infine, è andata in scena al PAC la terza edizione dell'annuale mostra di fotografia sociale promossa da Riscatti, che ha scelto questa volta di dar voce alla "Ricerca della felicità" dei ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.