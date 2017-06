Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dall'11 al 18 giugno 2017 al MILANO OFF FRAGILE FIABESK di TEATRO DEL MONDO EMOZIONANTE SPETTACOLO SULLA FRAGILITA' INTERIORE E CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA Ideazione, drammaturgia e regia Valeriano Gialli. Protagonisti Paola Corti, Valeriano Gialli e le danzatrici Marzia Raballo ed Elena Rolando. Coreografie Dorothy Rollandin. Costumi Monica Cafiero. Elementi scenici di Maurizio Agostinetto. Produzione Teatro del Mondo e Lunaria Teatro. Patrocinio Regione Valle d'Aosta, Comune di Genova e Mibact. Teatro Del Mondo è una compagnia teatrale diretta da Valeriano Gialli e Paola Corti con sede in Valle d'Aosta; il nome deriva dal progetto "Teatro del Mondo" dell'architetto Aldo Rossi e il suo logo dagli "skulls" di Jan Fabre e di Andy Warhol. L' obiettivo è quello di esplorare la condizione contemporanea attraverso i grandi personaggi della letteratura e del teatro classico e contemporaneo, spaesati e visti da angolature particolari, sapendo che del teatro d'arte e di poesia non è possibile che evocare l'ombra. Lo spettacolo di Teatro del Mondo FRAGILE FIABESK soprusi da un desiderio di felicità, sarà in scena per Milano Off al Teatro La Scala della Vita dall'11 al 18 giugno. Dopo la tappa al Teatro Carlo Felice di Genova, la partecipazione al Festival Mejunje Teatral de Santa Clara en Cuba, e la presentazione in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere, la compagnia teatrale diretta è stata selezionata per il Festival Milano Off 2017. (www.milanooff.com) Valeriano Gialli afferma: "Fragile Fiabesk è il mio spettacolo pop. Alcune scene sono come video clip. Forse il più semplice e spigliato tra i miei spettacoli, il più gradevole e seduttivo, sebbene con forza parli di macerie dell'animo. Nato da impressioni interiori, senza intenti di impegno sociale, è sembrato a molti una emozionante performance contro la violenza sulla donna. In effetti al centro dello spettacolo c'è l'animo femminile, le sue paure e i suoi desideri più autentici". Laura Santini aggiunge: "spettacolo fuori dagli schemi, convincente e ironico, che emoziona, diverte e sconcerta gli spettatori... Valeriano Gialli ci dà un' interpretazione molto originale. Paola Corti dona allo spettacolo un'atmosfera di emozionata tenerezza e di compassione umana. Insieme alle danzatrici Marzia Raballo e Elena Rolando sono capaci di articolare una gamma molto varia di sentimenti e stati d'animo. Le atroci azioni della vicenda sono rovesciate in pantomima distaccata, la drammaticità è ribaltata in ironia, cosicché l'impatto deflagrante dell'orrore è reso più sopportabile... Un esperimento autorevole, meritevole e ben apprezzato dal pubblico." Infine Maria Teresa Occhipinti; "uno spettacolo intenso, denso di contenuti, di immagini, suggestioni, significati. Scena dopo scena si susseguono grandi emozioni e spunti di riflessione. Si parla in modo sottile di dipendenza affettiva, di comunicazione ambivalente, di possesso, dell'orrore della violenza sulle donne, del tentativo ignobile di giustificarla ricorrendo "perfino" all'esempio divino, di carnefici vittime di dolori insondabili, di madri commoventi piene di amore e di padri padroni incapaci di non soccombere ai propri istinti bestiali. Ottimo lavoro, tratta temi importanti, ahimè sempre attuali, in modo alternativo, forte, controverso, recepibile a più livelli. Per info: +393356776383 teatromondo@gmail.com Teatro La Scala della Vita, Via Piolti dé Bianchi 47 MI. Date e orari: 11 e 15 giugno h 21\ 12 e 16 h 16\ 13 e 17 h17.45\14 e 18 giugno h 19.30 Costi biglietto: Intero €12,00 Ridotto € 10,00 ufficio stampa: ch2-eventi culturali Veronica Iurich t +39 3397784404 Via Paolo Sarpi 57 20154 Milano