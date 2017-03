"Fragolosa 2017": il 14 maggio torna la sagra delle fragole

Domenica 14 maggio a Cassina De' Pecchi torna l'appuntamento con Fragolosa, la sagra delle fragole giunta alla terza edizione.

L'evento, che si è svolto la prima volta nel 2015, è stato e realizzato grazie alla collaborazione tra l'Assessorato al Commercio e agli Eventi del Comune di Cassina de Pecchi, i commercianti cassinesi, i produttori agricoli del territorio, le realtà associative locali e alcuni cittadini volenterosi.

La piazza della metropolina e le vie principali del centro , a partire dalle 10, saranno invase dalle centinaia di cassette di fragole in vendita, prodotti selezionati e coltivati in Italia. Oltre alle bancarelle sono in programma: musica, street food, showcooking pomeridiani in compagnia di Joyce Escalano (vincitrice di Bake Off Italia 2016), la costruzione di una fragola gigante in LEGO e, di sera, uno spettacolo comico nel piazzale della metropolitana.

L'ultima edizione ha registrato più di 10 mila presenze in un solo giorno, tanto che per quest'anno si è deciso di raddopiare la manifestazione con FuoriFragolosa, serie di iniziative che avranno luogo a partire dal pomeriggio di sabato 13 maggio: apertura della mostra di LEGo Mattocinando, a cura di BrianzaLug, concerti serali live e street food.