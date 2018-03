"Fragolosa 2018": la sagra delle fragole arriva il 12 e il 13 maggio

Fragolosa, la sagra consacrata alle fragole, torna a Cassina De Pecchi (MI) sabato 12 e domenica 13 maggio 2018.

La piazza della metropolitana e le vie principali del centro di Cassina saranno invase dalle centinaia di cassette di fragole in vendita, oltre ai prodotti agroalimentari di Coldiretti. In programma anche: giostre, intrattenimento e salterelli, per i bambini; street food, con una decina di furgoncini presenti; e musica. Novità di quest'anno, infine, sarà una postazione ristorante, dove verrà servito del risotto alle fragole, sia sabato che domenica.

La manifestazione, che si è svolta per la prima volta e nel 2015 e che quest'anno celebra la quarta edizione, viene realizzata grazie alla collaborazione tra l'Assessorato al Commercio e agli Eventi del Comune di Cassina de Pecchi, i commercianti cassinesi, i produttori agricoli del territorio, le realtà associative locali e alcuni cittadini volenterosi.