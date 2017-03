Fragolosa - Sagra delle fragole

Il 14 Maggio torna l'appuntamento con Fragolosa, la Sagra della Fragola. Un evento pensato, organizzato e realizzato a Cassina de Pecchi per la prima volta nel 2015 grazie alla collaborazione tra l'Assessorato al Commercio e al Marketing Territoriale del Comune di Cassina de Pecchi, i commercianti cassinesi, i produttori agricoli del territorio, le realtà associative locali e alcuni cittadini volenterosi. La scosa edizione ha visto un successo in termini di partecipazione con la presenza di più di 10mila persone che hanno visitato la sagra in un solo giorno. Quest'anno la sagra raddoppia con il "FuoriFragolosa" una serie di eventi che si svolgeranno durante il Sabato 13 Maggio. A partire dal pomeriggio del Sabato apertura della mostra di LEGO "Mattocinando" a cura di BrianzaLUG che continuerà per tutta la domenica della festa. Alla sera sul palco allestito nel piazzale della metropolitana spazio alla musica con una cover band e ai nostri deliziosi street food. A partire dalle 10 di Domenica 14 Maggio verrà dato il via alla Sagra con le gustosissime fragole prodotte da due coltivatori italiani d'eccellenza. Durante tutta la giornata si alterneranno sul palco associazioni, musica e divertimento. A pranzo, nella nuovissima area food, si potrà assaporare il delizioso risotto alle fragole o degustare uno dei prodotti offerti dagli street food presenti. Nel pomeriggio di Domenica, showcooking speciale con la vincitrice di Bake Off Italia 2016 Joyce Escalano, che presenterà anche il suo libro di ricette "Bake Off Italia- Dolci Occasioni" e con l'incredibile Fragola realizzata interamente in mattoncini di LEGO. Fragolosa è anche Solidarietà: infatti per tutta la durata della sagra verranno proposte iniziative a sostegno del progetto "Martina e Roberta welfare di comunità" che si propone di sostenere economicamente fino alla maggiore età due nostre giovani concittadine colpite da un grave lutto che ha scosso la nostra comunità. La sagra si concluderà in bellezza con un divertentissimo spettacolo comico sul palco allestito nel piazzale della metropolitana. Per qualunque informazione si può consultare il sito fragolosa.net o scriverci alla mail info@fragolosa.net"