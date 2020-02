Uno speciale incontro con Francesco Gabbani in Mondadori

Martedì 17 febbraio il cantante Francesco Gabbani, dopo la sua grande partecipazione al Festival di Sanremo, incontra i fan in Mondadori e firma le copie del suo nuovo album "Viceversa".

Il nuovo album "Viceversa"

Un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo. E’ questo il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo album, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi.

A differenza del precedente album “Magellano”, in cui comun denominatore tra i vari brani era il viaggio, in “Viceversa” l’artista preferisce lasciare ampio spazio all'interpretazione soggettiva di chi ascolta. Ogni brano diventa così l’occasione per mettersi in discussione e decifrare il proprio equilibrio all’interno della società: “Chi sono io? Come mi vedono gli altri?”. Ecco quindi che questi interrogativi diventano un percorso, ma non certo a senso unico, bensì di andata e di ritorno: un’osservazione che prima è interiore, poi si rivolge verso la collettività. O viceversa.

Acquistando l'album "Viceversa" a partire da venerdì 14 febbraio si potrà ricevere il pass per l'accesso prioritario al firma copie con Francesco Gabbani.