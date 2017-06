Francesco Nucera presenta “le mille facce della stessa moneta”, raccolta di racconti edita da Augh! edizioni

Milano - Venerdì 16 giugno, alle ore 19, il locale Portineria14 in via Ettore Troilo ospiterà la nuova presentazione della raccolta di racconti di Francesco Nucera "Le mille facce della stessa moneta" (Augh! Edizioni). L'incontro sarà impreziosito dall'intervento dello scrittore Alberto Büchi, che dialogherà con l'autore, e dai disegni estemporanei del fumettista Alessandro Manzetti, il quale trarrà ispirazione da alcuni racconti contenuti nel libro. Undici racconti che tracciano il profilo della società italiana del secolo scorso. I protagonisti di "Mille facce della stessa moneta" sono eroi del quotidiano, in perenne lotta con il proprio desiderio di affermarsi. Il senso di insoddisfazione e il disagio esistenziale che ne deriva muovono le fila delle storie e guidano i personaggi attraverso percorsi talvolta insospettabili, divertendo il lettore con toni ironici e piacevoli spaccati di quotidianità. Così, pagina dopo pagina, si farà la conoscenza di Carlo, commesso in un negozio di articoli sportivi; Tazio, meccanico in un'autofficina con una brillante carriera automobilistica alle spalle; Imma e Mario, innamorati da tempo ma senza la libertà di poter vivere il proprio amore incondizionatamente. Francesco Nucera si diverte a tratteggiare il disagio e le insicurezze dell'uomo moderno, senza mai appesantire i toni della narrazione. Francesco Nucera è nato nel 1979 a Milano, dove lavora per il Soccorso Sanitario. Dal 2015 fa parte del team di Minuti Contati, sito web che promuove gli autori emergenti. Nel 2016 ha vinto il Premio Letterario "Città di Casteggio" e nello stesso anno è stato finalista del Trofeo rill con il racconto "La Commedia dell'Arte", presente nella raccolta "Tutto inizia da O", e del "Terni Horror Fest". Le mille facce della stessa moneta è la sua prima pubblicazione con Augh! Edizioni.