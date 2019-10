Francesco Renga arriva a Milano con due concerti imperdibili

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre Francesco Renga si esibirà in due concerti live al Teatro degli Arcimboldi.

L'artista

Pop, melodia e rock caratterizzano la musica di Renga, chiudendo il cerchio di un percorso ventennale che lo ha visto debuttare come frontman di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni ’90, i Timoria, per poi proseguire da solo alla ricerca di una propria strada nel corso degli anni ’90. Tantissimi i grandi singoli che nel passato gli hanno portato fortuna, da “Raccontami” a “La tua bellezza” e “Angelo”, passando attraverso alcune delle sue più belle pagine in musica: “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Favole”, “Mai così”.

I biglietti

I biglietti per le date del tour teatrale sono disponibili sul sito di TicketOne.

Credit immagine