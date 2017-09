Francess & the Sonic Factory in concerto a Milano

Francess & The Sonic Factory tornano al Memo Restaurant di Milano per una serata dedicata al buon cibo e alla buona musica.

Al Memo, venerdì 15 settembre 2017 a partire dalle 22, Francess presenterà il suo nuovo lavoro discografico che sta riscuotendo enorme successo di radio e durante le esibizioni live; “A Bit of Italiano” è una raccolta di brani italiani tradotti e ri-arrangiati dall’artista stessa e da Sonic Factory, più un inedito, “Good Fella” che è il perfetto binomio tra entrambe le culture che vivono in Francess (quella italiana e quella americana).



“A Bit Of Italiano” è un progetto nato dal desiderio di trovare un punto di incontro fra la lingua italiana e quella inglese per costruire un ponte fra le due culture e fra i diversi mondi che hanno influenzato il modo di vivere la musica dell’artista. "A bit of italiano" è una selezione di brani della tradizione musicale italiana riarrangiati e tradotti in lingua inglese con cura e rispetto. Il disco contiene anche un inedito in cui inglese e italiano sono fusi in una canzone sola.

«La traduzione è il mezzo che mi ha permesso di esplorare e proporre alcune delle grandi canzoni italiane in modo nuovo, dal mio punto di vista. Parola per parola verso per verso ho cercato, con la traduzione, di rispettare e rievocare il senso e l'intenzione dei brani originali». Francess