Frank Coupet | Le mappature di recupero | officina coviello

Dal 19 settembre 2019

Vernissage ore 18.30

a cura di exfabbricadellebambole e Michelangelo Coviello



Officina Coviello

via Tadino, 20 – 20124 Milano

(M1 Porta Venezia)

L’Officina Coviello apre la nuova stagione espositiva con una mostra di un artista della scuderia di exfabbricadellebambole.

Per Francesco Recupero (Frank Coupet), pittore per vocazione e architetto per formazione, il paesaggio e il progetto sono indispensabili e vogliono convivere nello stesso quadro. Il paesaggio è quello dell’infanzia che si muove e ci si cresce dentro senza sapere che poi diventerà memoria, origini. Il progetto invece corona l’ambizione dell’architetto il suo vedere il mondo con occhi razionali e creativi, pronti al vivere futuro, al ragionare di spazi e numeri senza sospettare che la memoria è in agguato. Così prende corpo in ogni lavoro un paesaggio ma anche un progetto. Una specie di biografia visionaria e materica che segue le mutazioni dell’esperienza, quasi una topografia dell’anima. Il tema per lui è quello di fornire a chi guarda una specie di mappa dove riconoscersi e muoversi verso una parte di sé che intuisce e che deve cercare come se fosse un tesoro. Ma la mappa non dà indicazioni, la mappa una volta studiata diventa misteriosa. Ci sembra di riconoscere qualcosa, un colore, una sfumatura, un intreccio di strade che ci portano da una forma all’altra. Forse fiumi, percorsi che cuciono il paesaggio, che lo tengono insieme, lo compongono così che chi guarda ha l’impressione di essere nel posto giusto, dentro la cura di sè, all’aria aperta dove la mappa è il tesoro. (di Michelangelo Coviello)

