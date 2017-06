Frankie Chavez e Ginevra di Marco ai Rock files live di Lifegate radio

Mercoledì 21 giugno lo Spirit De Milan risuonerà delle note esotiche del blues di Frankie Chavez e del nuovo folk di Ginevra di Marco, i due protagonisti della prossima puntata di Rock files Live Di LifeGate Radio. Sul palco dello Spirit de Milan al fianco di Ezio Guaitamacchi torna un "amico" di LifeGate, Frankie Chavez. che aveva già rapito il pubblico dei Rock Files Live con la sua formula musicale che si propone come punto ideale di incontro tra blues, rock, folk e psichedelia. Il polistrumentista portoghese presenterà il suo terzo disco: Double or Nothing, una raccolta di brani fortemente influenzati dal contesto sociale odierno. Ad aprire la serata dai profumi etnici, ci penserà Ginevra Di Marco, una delle più autorevoli voci della world music e del nuovo folk italiano che proporrà alcuni brani estratti da La Rubia Canta La Negra, il suo ultimo lavoro uscito a sei anni da Canti, richiami d'amore. Nel disco la cantante ripropone alcune delle canzoni più famose di Mercedes Sosa per rendere un personalissimo omaggio a una delle grandi icone della cultura sudamericana. A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello. Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 26 giugno alle ore 23:00. Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.