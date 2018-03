Concerto di Franz Ferdinand: il 7 settembre da Experience

Venerdì 7 settembre Franz Ferdinand suonerà in concerto all'Open Air Theatre di Experience nell'ambito del festival Milano Rocks e in occasione del nuovo tour di supporto alla raccolta di inediti Always Ascending, uscita il 9 febbraio 2018.

Il gruppo indie rock scozzese, vincitore di due Brit Award e di un NME Award come migliore live band, torna in Italia dopo quattro anni di assenza. L'ultimo lavoro discografico di Ferdinand, Always Ascending, si presenta come una rielaborazione musicale ricca di nuove idee ed esperimenti sonori.

Ad esibirsi la stessa sera sul palco di Experience, oltre a Franz Ferdinand, la formazione rock The National. I biglietti per entrambi i concerti sono disponibili sui principali circuiti e in tutti i punti vendita autorizzati.