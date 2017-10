Franz Schubert trio in mi bemolle maggiore op. 100 per pianoforte, violino e violoncello

Il Trio Lazari, Barutti, Bocchese è composto da tre musicisti veneziani che prediligono la musica da camera in ogni sua forma.

Schubert nella sua purtroppo brevissima vita, morì nel 1828 poco dopo aver composto il trio op.100 ad appena 31 anni, amava suonare con gli amici e per gli amici in contesti molto informali che sono poi stati battezzati Schubertiadi e delle quali si hanno quadri e descrizioni. Anche da questo nasce l'idea di un concerto al centro Tian Qi.

Nel racconto di un suo contemporaneo apprendiamo che, durante una serata musicale, Schubert rimase incantato da un amico che cantava canzoni popolari svedesi, chiese di averne una copia e utilizzò le migliori come temi del trio. Non faceva mistero di questo, Schubert, sapeva di essere abbastanza ricco di inventiva da non temere l'accusa di plagio, in una non ingessata divisione tra musica colta e musica popolare. Partendo quindi da melodie semplici ed orecchiabili, costruisce una cattedrale di quasi un'ora con modulazioni ardite che ci conducono attraverso mondi. Concludo con le parole di Schubert al suo editore; pochi mesi prima della morte si dimostra totalmente distaccato dal giudizio e dall'approvazione, lui che in vita non ebbe la fortuna di sentire eseguita quasi nessuna delle sue opere.