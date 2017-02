"I fratelli Grimm a ritmo di musica": dal 7 al 19 marzo allo Strehler

I fratelli Grimm a ritmo di musica - Il Principe Ranocchio swing - Cappuccetto Rosso rock è il titolo dello spettacolo di Stefano De Luca dedicato ai più piccoli (dai 4 anni), in scena allo Strehler dal 7 al 19 marzo.

Il ranocchio e la principessina si sfidano in un gioco teatrale a colpi di swing, ognuno cercando di ottenere per sé il consenso del pubblico. Cappuccetto Rosso e il Lupo si incontrano su una base rockeggiante, in una storia dalle infinite sfaccettature.

Teatro, musica e immagini si fondono in una narrazione immersiva che coinvolge inevitabilmente i bambini.