FrattoX: dal 6 al 9 febbraio all'Elfo Puccini

Dal 6 al 9 febbraio al Teatro Elfo Puccini va in scena Fratto_X, lo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella in più di trent’anni di attività hanno realizzato 13 opere teatrali, film e trasmissioni televisive ottenuto i principali riconoscimenti del teatro. Con i loro spettacoli hanno girato il mondo: dall’Italia a Parigi, passando per Mosca e Madrid e il loro Pitecus è stato è stato rappresentato al teatro La Mama di New York. Nel 2018 hanno vinto il Leone d’Oro alla carriera, assegnato dalla Biennale di Venezia: "Calcano le scene dall’87, l’uno performer-autore e l’altra artista-autrice, sempre firmando a quattro mani l’ideazione e il progetto artistico degli spettacoli, che hanno raggiunto un pubblico di fan ampio esoprattutto trasversale", si legge in una nota del teatro. I due tornano all’Elfo nella stagione 2019/20 con uno dei loro grandi successi: Fratto_X.

Sinossi

Si può parlare con qualcuno che ti dà la voce? Si può rispondere con la stessa voce di chi fa la domanda? Due persone discorrono sull’esistenza. Una delle due, quando l’altra parla, ha tempo per pensare: sospetta il tranello ma non ne ha la certezza... La manipolazione è alla base di un corretto stile di vita. Per l’ennesima volta si cambia forma attraverso la violenza espressiva. Mai come in questo caso o, per meglio dire, ancora come in questo caso, l’odio verso la mistificazione del teatro, del cinema, della letteratura, è implacabile. Il potere sta nel sopravvivere a chi muore. Noi siamo pronti a regnare. Bisognerebbe morire appena un po’ di più.