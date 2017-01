Freak me out Exhibition La musica che non hai mai sentito 17 febbraio - fine marzo Arci Ohibò - Via Benaco 1, 20139 Milano Opening: venerdì 17 Febbraio h.18 Aperitivo + Dj Set Una mostra che vuole portare in superficie, ai vostri occhi e alle vostre orecchie, nuovi generi musicali, tra i più weird e underground. Avete mai sentito parlare del Nintendocore o del Vaporware? Avete mai ballato a ritmo della Bubblegum Dance o della Psy-Trance? Bene: FREAK ME OUT ve li presenterà insieme a tanti altri, grazie a lle illustrazioni e proiezioni di diversi artisti. A supporto dei disegni, verranno allestiti dei lettori mp3, uno per ogni illustrazione, contenenti una playlist dedicata ad ognuno dei generi musicali. Sarà inoltre possibile scaricare questa playlist, ed altri contenuti multimediali extra, attraverso dei QR Code, personalizzati dai vari artisti, e forniti ai partecipanti all'ingresso della mostra, sotto forma di sticker.. Immagini e musica si incontrano nella cornice del circolo Arci Ohibò (Via Benaco, 1) dove, dalle 18, potrete gustare un aperitivo, ascoltando l'electro live set di Gianluca Milesoundbass e a seguire il dj set di Andrea Labstorm Losko.