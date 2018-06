Freaks e' l'abbreviazione di Freaks of Nature che deriva dal latino lusus naturae,

ovvero scherzi della natura.

Cosi' venivano definiti fin dall'’antichita' i diversi, gente nata malforme,

nani, giganti, gemelli siamesi, donne barbute, ermafroditi,

definiti mostri, obrobri, molti di loro trovarono lavoro come fenomeni da baraccone

nei sideshow dei circhi o in vari spettacoli itineranti.

La gente cosidetta normale pagava per vederli e ne restava affascinata

ma allo stesso tempo stranita.

Seppur spaventosi questi spettacoli placavano quel senso di inadeguatezza

intrinseco negli esseri umani, come a dire: "i Freaks sono loro, noi siamo i normali."

L'’eterna lotta dell'’uomo che ha paura del diverso.

Fabrizio Inglese in questa mostra raccoglie le sue creature meravigliose, come

ama lui stesso definirle, i suoi Freaks, e come in circo ce li mostra in un percorso

che inquieta, che esplora le nostre paure piu' recondite.

Volti e corpi distorti, dove nulla e' come dovrebbe essere, suggestioni dark,

che non lasciano indifferente l'osservatore.

L'artista non si preoccupa dei canoni estetici della bellezza contemporanea,

e come Aristotele affermava nella sua poetica:

"Si puo' creare la bellezza nell'imitazione di cio' che appare repellente."

Fabrizio Inglese vuole rappresentare il punto di contatto dove normale e diverso

si scontrano, si attraggono e si confondono, cercando cosi' di annullare la percezione del diverso.

Qui ciascuno nel guardare l'espressione dei suoi "Freaks"

puo' riconoscere l'immagine inquietante del proprio io segreto.