In occasione della Milano PhotoWeek e di Photofestival 2017, MADE4ART presenta Freedom, mostra bipersonale degli artisti fotografi Pantaleo Musarò e Diego Pedemonte, un progetto artistico a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. L'ex carcere in abbandono di Galatina e le tracce umane lì conservate ritratti con sguardo attento da Pantaleo Musarò, la vastità del cielo, il sogno di volare e le possibili cadute che sottostanno ai lavori di Diego Pedemonte: la tensione verso la libertà come tema fondamentale che accomuna due fotografi dalle diverse specificità tecniche e artistiche, ma della medesima capacità di entrare dentro l'anima di luoghi e contesti vissuti dall'uomo. Un anelito di libertà che è possibile avvertire attraverso le grate ormai inutili, nelle scritte sui muri delle celle vuote, tra le pagine di registri che nessuno ha più bisogno di sfogliare, ma anche tra le strade e gli edifici delle nostre città e negli sterminati paesaggi naturali: attraverso le fotografie di Musarò e di Pedemonte i luoghi ci parlano e diventano interpreti di un messaggio, rappresentazioni di qualcosa che è più di un concetto, ossia un bisogno fondamentale e un diritto irrinunciabile dell'essere umano. Freedom, aperta al pubblico dal 31 maggio al 12 giugno, prevede uno special opening con cocktail in data lunedì 5 maggio alle ore 18.30, momento di incontro con gli artisti fotografi realizzato appositamente per la Milano PhotoWeek. FREEDOM Pantaleo Musarò | Diego Pedemonte a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni Special opening incontro con gli artisti fotografi & cocktail: lunedì 5 giugno 2017, ore 18.30 Apertura al pubblico 31 maggio - 12 giugno