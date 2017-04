Freitag: il 7 aprile cocktail d'inaugurazione per il primo negozio in Italia

In occasione di Fuorisalone 2017, venerdì 7 aprile Freitag inaugura il primo store nel nostro paese con un cocktail party.

Le borse del marchio vengono realizzate con teloni di camion riciclati; mentre i vestiti, creati a partire da fibre di lino e canapa, sono biodegradabili.

Il punto vendita di Milano, il primo in Italia, ha sede in viale Pasubio all'interno di un edificio industriale del 1800, tra pilastri in granito e volte in cotto.