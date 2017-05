Frida Kahlo in mostra al Mudec: dal 1° febbraio

Dal 1° febbraio 2018 il Mudec ospiterà Frida. Oltre il mito, una retrospettiva sull'iconica artista messicana Frida Kahlo (1907 – 1954), a cura di Diego Sileo.

In mostra una collezione di opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection -le due più prestigiose e complete raccolte di quadri dell'artista al mondo- insieme ad alcuni prestiti di altri auteroveli musei internazionali, per la prima volta in Italia.

Obiettivo dell'esposizione è quello di mostrare la figura di Frida Kahlo al di là delle leggende che la circondano, indagandola nella sua autenticità. Questa prospettiva consente di leggere le sue opere attraverso una chiave di lettura inedita. Cinque le tematiche affrontate dal percorso espositivo: la Politica, la Donna, la Violenza, la Natura e la Morte.

Ad accompagnare Frida. Oltre il mito una serie di incontri, conferenze ed eventi che vedono protagonisti giornalisti ed esperti. Al centro: la figura della pittrice, i suoi diari, le lettere scritte dal marito Diego Rivera, la cultura precolombiana come fonte delle sue creazioni. Un vero e proprio Festival della cultura messicana inoltre, presenterà laboratori per bambini e adulti, attività di pittura e tessitura con artisti messicani.